Кабмин отменил необходимость получения разрешения на специальное использование полезных ископаемых

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов указали, что это означает отмену разрешения на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе.

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Правительство отменило разрешение на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе. Соответствующее решение оформлено постановлением Кабмина от 8 апреля №401 об отмене «неактуальных инструментов государственного регулирования в сфере охраны окружающей природной среды».

Этим постановлением из Положения о порядке выдачи разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда исключен пункт, согласно которому к природным ресурсам, на которые выдается разрешение на специальное использование, относятся полезные ископаемые, за исключением общераспространенных.

Также исключена норма о том, что выдача разрешений на специальное использование природных ресурсов в отношении полезных ископаемых, в том числе тех, которые добываются на континентальном шельфе, осуществляется Минприроды.

Из Положения о порядке установления лимитов использования природных ресурсов общегосударственного значения исключена норма, что это положение распространяется на установление лимитов использования полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. Кроме того, исключена норма, что лимиты (квоты) на добычу полезных ископаемых (в том числе на континентальном шельфе), за исключением общераспространенных, и сроки их действия утверждает Кабмин по представлению Минэкономики и Минприроды, согласованному с областными государственными администрациями.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов указали, что это означает отмену разрешения на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе.

«Получение такого документа предусматривалось в Положении о порядке выдачи разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. Это Положение действует еще с 1992 года! За 33 года такой документ ни разу не выдавался.

Более того, на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, пользование недрами на территориях и объектах природно-заповедного фонда (ПЗФ) в целом не допускается по декларативному принципу. А единственным разрешительным документом на разработку месторождений и осуществление добычи является специальное разрешение на пользование недрами, которое выдается Государственной службой геологии и недр Украины», отметили в Минэкологии.

Кроме того, правительство постановлением от 8 апреля №392 «О проведении конкурса на заключение соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Межигорского участка» согласилось с предложением Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции относительно участков нефтегазоносных недр о проведении конкурса на заключение соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Межигорского участка, расположенного в пределах Стрыйского, Самборского, Львовского, Яворовского и Шептицкого районов Львовской области, Калушского, Ивано-Франковского, Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Выжницкого района Черновицкой области.

Участие в конкурсе могут принимать граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, юридические лица Украины или других государств, объединения юридических лиц, созданные в Украине или за ее пределами, лица, действующие отдельно или совместно, которые имеют соответствующие финансово-экономические и технические ресурсы или опыт и квалификацию в добыче углеводородов.

Аналогично постановлением от 8 апреля №391 «О проведении конкурса на заключение соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Свичанского участка» правительство согласилось с предложением Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции относительно участков нефтегазоносных недр о проведении конкурса на заключение соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Свичанского участка, расположенного в пределах Стрыйского и Самборского районов Львовской области, Верховинского, Калушского, Ивано-Франковского, Надворнянского районов Ивано-Франковской области, Выжницкого района Черновицкой области.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 8 апреля отменил 204 инструмента регулирования в различных сферах.

Автор: Наталя Мамченко

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