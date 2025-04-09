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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в суды на Харьковщине и во Львове

12:20, 9 апреля 2025
Назначен к рассмотрению вопрос о командировке судей в Балаклейский райсуд Харьковской области и Шевченковский райсуд Львова.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в суды на Харьковщине и во Львове
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Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о командировании судей в два суда. Об этом сообщает ВККС.

Так, к рассмотрению назначен вопрос о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

• в Балаклейский районный суд Харьковской области — 3 судьи;

• в Шевченковский районный суд города Львова — 2 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 30 апреля 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятое на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

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