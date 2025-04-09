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Киевский апелляционный суд изменил круглосуточный арест мэру Ирпеня Маркушину на ночной

11:44, 9 апреля 2025
Киевский апелляционный суд отменил решение о круглосуточном домашнем аресте Александра Маркушина.
Киевский апелляционный суд изменил круглосуточный арест мэру Ирпеня Маркушину на ночной
Фото: itvua.tv
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Во вторник, 8 апреля, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 марта, которым подозреваемому М. продлен арест в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Суд не называет фамилию должностного лица, но, по данным СМИ, речь идет о Александре Маркушине.

Суд первой инстанции возложил на подозреваемого обязанность находиться по определенному адресу с исключениями для получения медицинской помощи или обеспечения личной безопасности в условиях военного положения — в частности, разрешил находиться в защитных сооружениях (бомбоубежищ) в период воздушной тревоги.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба защитника удовлетворена частично. Постановление следственного судьи отменено. Принято новое постановление, которым удовлетворено частично ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры о продлении меры пресечения.

«Подозреваемому М. продлен арест в виде ночного домашнего ареста до 23 апреля 2025 года. Ему запрещено покидать место жительства по указанному адресу с 23:00 до 06:00 следующего дня, кроме случаев получения медицинской помощи или необходимости находиться в укрытиях в период воздушной тревоги. На подозреваемого возложены обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 194 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Суд напомнил, что лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организации незаконного переправления лиц через государственную границу.

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суд Ирпень Киевский апелляционный суд

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