Полтавский ТЦК опроверг информацию о якобы покупке бильярдных столов и байдарок

Полтавский ТЦК: Информация о закупке товаров для отдыха – манипуляция.

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Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг распространенную в Сети информацию о якобы закупке товаров для отдыха на более чем миллион гривен. В ТЦК назвали эту информацию фейком.

Согласно сообщению ТЦК в социальных сетях, в Интернете появилась информация, что один из отделов районного ТЦК и СП Полтавской области якобы закупил SUP-доски, морские байдарки, бильярдные столы и другие товары для отдыха на сумму более миллиона гривен. Однако, как заявляют в ТЦК, эти документы не имеют ничего общего с реальными требованиями по делопроизводству в Вооруженных силах Украины.

В ведомстве отметили, что в фейковом документе, в частности, якобы начальник одного из отделов обращается непосредственно к начальнику Полтавского ТЦК и СП, что, по мнению специалистов, является свидетельством некомпетентности и неправильного понимания субординации в Вооруженных силах Украины. Такие неточности, по словам ТЦК, указывают на российское происхождение этого фейка и являются очередной попыткой манипуляции общественным мнением.

ТЦК также подчеркивает, что средства, выделяемые на деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, используются исключительно для служебных нужд, в частности, для обеспечения мобилизационных мероприятий.

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