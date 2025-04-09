Полтавський ТЦК спростував інформацію про нібито купівлю більярдних столів та байдарок

Полтавський ТЦК: Інформація про закупівлю відпочинкових товарів — маніпуляція.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував поширену в Мережі інформацію про нібито закупівлю товарів для відпочинку на понад мільйон гривень. У ТЦК назвали цю інформацію фейком.

Згідно з повідомленням ТЦК у соціальних мережах, в Інтернеті з’явилася інформація, що один із відділів районного ТЦК та СП Полтавської області нібито закупив SUP-дошки, морські байдарки, більярдні столи та інші товари для відпочинку на суму понад мільйон гривень. Однак, як заявляють у ТЦК, ці документи не мають нічого спільного з реальними вимогами щодо діловодства у Збройних силах України.

У відомстві зазначили, що у фейковому документі, зокрема, нібито начальник одного з відділів звертається безпосередньо до начальника Полтавського ТЦК та СП, що, на думку фахівців, є свідченням некомпетентності та неправильного розуміння субординації в Збройних силах України. Такі неточності, за словами ТЦК, вказують на російське походження цього фейку і є черговою спробою маніпуляції громадською думкою.

ТЦК також підкреслює, що кошти, які виділяються на діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, використовуються виключно для службових потреб, зокрема, для забезпечення мобілізаційних заходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.