У Британії суд заборонив чоловіку відвідувати всі паби країни після того, як в одному з них він жорстоко побив відвідувача

Потерпілому знадобилося кілька операцій і встановлення пластин у обличчя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії чоловіку заборонили відвідувати всі пивні бари країни впродовж двох років після того, як в одному з них безпричинно напав на відвідувача. Про це повідомляє Nottingham Post.

Зокрема, у липні 2024 року 38-річний Пол Ормонд напав на іншого відвідувача пабу в Ретфорді після сварки. Він ударив жертву в голову, спричинивши серйозні переломи обличчя — ока, носа та щік. Потерпілому знадобилося кілька операцій і встановлення пластин у обличчя.

Чоловік отримав покарання у вигляді двох років умовного ув’язнення. Крім того, суд заборонив йому відвідувати будь-які паби на території країни протягом аналогічного періоду.

Також чоловіка зобов’язали носити браслет для моніторингу алкоголю протягом 120 днів. Цей пристрій кожні 30 хвилин перевірятиме піт Ормонда, щоб визначити, чи вживав він алкоголь.

Крім того, Ормонда, якого суддя назвав «п’яним хуліганом», зобов’язали відпрацювати 120 годин громадських робіт і виплатити жертві компенсацію в розмірі 7500 фунтів (близько 9500 доларів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.