На освітній платформі «Мрія» для учнів введуть внутрішню валюту за навчальні досягнення

Міністерство освіти анонсувало внутрішню валюту «мрійки» на платформі «Мрія».

Фото: Міністерство освіти і науки

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Міністерство освіти і науки повідомило про запровадження на освітній платформі «Мрія» нової функції — внутрішньої валюти «мрійки». Учні зможуть заробляти «мрійки» за навчальні досягнення, які згодом можна обмінювати на бонуси, такі як квитки в кіно, майстер-класи чи VR-квести.

Платформа «Мрія» надає можливість автоматизувати багато процесів, включаючи календарно-тематичне планування, створення розкладу, ведення журналу та виставлення тимчасових оцінок. Учителі можуть прикріплювати до уроків нотатки та файли, ділитися коментарями і спілкуватися з учнями та батьками в захищених чатах. Це дозволяє ведення освітнього процесу без необхідності використання паперових записів чи сторонніх цифрових інструментів.

Учні мають доступ до персоналізованої інформації в мобільному додатку «Мрія ID», де можна переглядати розклад, домашні завдання, бібліотеку контенту та динаміку результатів. Батьки також отримують зручний доступ до досягнень своїх дітей.

У найближчому майбутньому планується додавання нових функцій. Вчителі зможуть швидко генерувати тести за допомогою штучного інтелекту, отримувати виконані домашні завдання та створювати міжкласні групи.

Також з нового навчального року діти та батьки зможуть вибирати гуртки за інтересами поблизу дому або школи, а адміністрація матиме змогу швидко отримувати результати роботи вчителів без потреби переходити в журнали.

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