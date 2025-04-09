Кабмін розширив повноваження Мінюсту, щоб залучити юридичних радників для переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини

Уряд дозволив Мінюсту залучати іноземних радників для проведення аналізу проектів угод, які укладаються Україною з іноземними суб’єктами, та опрацюванням переговорних позицій під час їх укладання.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабмін вирішив розширити повноваження Мінюсту, щоб той міг залучити юридичних радників для опрацювання переговорних позицій України під час перемовин з американською стороною стосовно проекту угоди про корисні копалини.

Відповідні зміни 8 квітня внесли до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції, затвердженого постановою КМУ №228.

Тепер Мінюст також може залучати національних та іноземних консультантів (радників), інших суб’єктів господарювання для надання юридичних, консультаційних послуг, пов’язаних з проведенням аналізу проектів міжнародних договорів України, контрактів та інших угод, які укладаються Україною з іноземними суб’єктами, та опрацюванням переговорних позицій України під час їх укладання.

Раніше Мінюст міг залучати юридичних радників, зокрема іноземних, але для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в ЄСПЛ.

Нагадаємо, перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня.

В свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону.

Сибіга також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме також і юридична компанія.

Автор: Наталя Мамченко

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