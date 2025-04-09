Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін розширив повноваження Мінюсту, щоб залучити юридичних радників для переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини

11:08, 9 квітня 2025
Уряд дозволив Мінюсту залучати іноземних радників для проведення аналізу проектів угод, які укладаються Україною з іноземними суб’єктами, та опрацюванням переговорних позицій під час їх укладання.
Кабмін розширив повноваження Мінюсту, щоб залучити юридичних радників для переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини
Фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вирішив розширити повноваження Мінюсту, щоб той міг залучити юридичних радників для опрацювання переговорних позицій України під час перемовин з американською стороною стосовно проекту угоди про корисні копалини.

Відповідні зміни 8 квітня внесли до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції, затвердженого постановою КМУ №228.

Тепер Мінюст також може залучати національних та іноземних консультантів (радників), інших суб’єктів господарювання для надання юридичних, консультаційних послуг, пов’язаних з проведенням аналізу проектів міжнародних договорів України, контрактів та інших угод, які укладаються Україною з іноземними суб’єктами, та опрацюванням переговорних позицій України під час їх укладання.

Раніше Мінюст міг залучати юридичних радників, зокрема іноземних, але для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в ЄСПЛ.

Нагадаємо, перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня.

В свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону. 

Сибіга також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме також і юридична компанія.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду