Заплатила понад 900 тис грн за фіктивні перевезення благодійної допомоги — судитимуть директорку благодійного фонду

Директорку підозрюють у розтраті коштів при укладенні договорів на перевезення благодійної допомоги.

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У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно колишньої в.о. директора одного зі столичних благодійних фондів за фактом розтрати при укладенні договорів на перевезення благодійної допомоги. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Благодійний фонд опікується самотніми літніми людьми та геріатричними пансіонатами по всій Україні.

Встановлено, що протягом 2022-2023 років його керівниця, знаючи про налагоджену систему доставки благодійної допомоги за допомогою поштових відправлень, а також волонтерів та власного транспорту організації, уклала фіктивні договори на перевезення благодійної допомоги зі знайомими підприємцями.

При цьому підприємці не надавали товарно-транспортні накладні, на підставі яких нібито здійснювалось перевезення вантажу, в актах наданих послуг відсутні дані про підприємства, на які здійснювалась доставка вантажу, їх адреса, маршрут, а також не вказано що саме перевозили та кому передавали.

Попри це, послуги, які насправді не надавались, підприємці отримали понад 900 тис. гривень.

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