Заплатила более 900 тыс грн за фиктивные перевозки благотворительной помощи — будут судить директора благотворительного фонда

Директора подозревают в растрате средств при заключении договоров на перевозку благотворительной помощи.

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В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей и.о. директора одного из столичных благотворительных фондов по факту растраты при заключении договоров на перевозку благотворительной помощи. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Благотворительный фонд заботится о одиноких пожилых людях и гериатрических пансионах по всей Украине.

Установлено, что в период с 2022 по 2023 год его руководитель, зная о наладенной системе доставки благотворительной помощи с помощью почтовых отправлений, а также волонтеров и собственного транспорта организации, заключила фиктивные договоры на перевозку благотворительной помощи с знакомыми предпринимателями.

При этом предприниматели не предоставили товарно-транспортные накладные, на основании которых якобы осуществлялась перевозка груза, в актах оказанных услуг отсутствуют данные о предприятиях, на которые осуществлялась доставка груза, их адреса, маршруты, а также не указано, что именно перевозилось и кому передавали.

Несмотря на это, услуги, которые фактически не оказывались, предприниматели получили более 900 тыс. гривен.

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