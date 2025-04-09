Заплатила более 900 тыс грн за фиктивные перевозки благотворительной помощи — будут судить директора благотворительного фонда

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей и.о. директора одного из столичных благотворительных фондов по факту растраты при заключении договоров на перевозку благотворительной помощи. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Благотворительный фонд заботится о одиноких пожилых людях и гериатрических пансионах по всей Украине.
Установлено, что в период с 2022 по 2023 год его руководитель, зная о наладенной системе доставки благотворительной помощи с помощью почтовых отправлений, а также волонтеров и собственного транспорта организации, заключила фиктивные договоры на перевозку благотворительной помощи с знакомыми предпринимателями.
При этом предприниматели не предоставили товарно-транспортные накладные, на основании которых якобы осуществлялась перевозка груза, в актах оказанных услуг отсутствуют данные о предприятиях, на которые осуществлялась доставка груза, их адреса, маршруты, а также не указано, что именно перевозилось и кому передавали.
Несмотря на это, услуги, которые фактически не оказывались, предприниматели получили более 900 тыс. гривен.
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