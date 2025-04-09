В Китае заявили, что не отправляли своих военнослужащих для участия в войне против Украины

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии в Донецкой области. Позже МИД вызвал временного поверенного в делах Китая в Украине.

В Китае отреагировали на кадры с их пленными солдатами в Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Так, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заверил, что Китай не направлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Пекин заявил, что Китай сейчас проверяет информацию с украинской стороной.

«Китай сверяет информацию с украинской стороной», — сказал представитель МИД КНР.

Также в МИД призвали граждан Китая «избегать участия в боевых действиях».

«Позвольте подчеркнуть, что китайское правительство всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любого рода участия в вооруженных конфликтах и, в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны».