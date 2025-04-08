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МЗС викликало повіреного у справах Китаю через полонених в Україні китайців

16:53, 8 квітня 2025
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні РФ проти України.
МЗС викликало повіреного у справах Китаю через полонених в Україні китайців
Фото: Facebook / Andrii Sybiha
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Як відомо, ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Через це Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга в соцмережі Х.

«Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил», — зазначив Сибіга.

Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна як постійного члена Ради Безпеки ООН.

Тож, МЗС вимагатиме у Пекіну пояснень через полонених в Україні китайців.

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рф МЗС Україна війна Китай

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