ЗСУ на Донеччині взяли у полон двох громадян Китаю — Зеленський розповів деталі та показав відео

Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині.

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ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У полон вони потрапили під час бою українських військових у районі Тарасівки й Білогорівки із шістьма китайцями.

Наразі двоє полонених уже перебувають у СБУ. Тривають слідчі та оперативні дії. Також Україна має їхні документи, банківські картки та особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил», — заявив Зеленський.

Президент доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», - додав Зеленський.

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