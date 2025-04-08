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Повернення після СЗЧ або дезертирства — алгоритм дій для військовослужбовців

16:07, 8 квітня 2025
Для військовослужбовців роз’яснили алгоритм дій щодо повернення після СЗЧ або дезертирства.
Повернення після СЗЧ або дезертирства — алгоритм дій для військовослужбовців
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 1 березня завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.

Сухопутні війська ЗС України роз’яснили оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, який почав діяти з 1 березня 2025 року.

Якщо самовільне залишення частини до 3 днів

▪️ Кримінальне провадження не порушується;

▪️ Військовий може повернутися до частини, яку залишив;

▪️ При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ понад 3 дні

Вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

▪️ Порушується кримінальне провадження;

▪️ Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

▪️ Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

▪️ До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

▪️ Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу

▪️ Порушується кримінальне провадження;

▪️ Військовослужбовця розшукують і затримують;

▪️ Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

▪️ Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

▪️ Судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

 

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ЗСУ СЗЧ

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