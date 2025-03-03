1 березня минув «дедлайн» для повернення із СЗЧ — до лав оборони повернулася понад 21 тисяча військових

До 1 березня військовослужбовці, які пішли в СЗЧ уперше, могли повернутися на службу, уникнувши кримінальної відповідальності.

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1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що станом на початок березня до лав Сил оборони повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.

Вказується, що найбільше військових повернулось до ЗСУ, а також до Нацгвардії та прикордонної служби.

Як відомо, було забезпечено чітку процедуру повернення військових. Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій — від оформлення документів до відновлення виплат.

Після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4197-IХ (законопроект 12076) про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, чи вчинили дезертирство. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Додамо, що військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності.

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