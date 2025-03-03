На Житомирщині чоловік ґвалтував доньку співмешканки — як його покарали

Чоловік також має сплатити потерпілій 300 тисяч моральної шкоди.

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Бердичівський міськраонний суд ухвалив вирок, яким визнав 41-річного чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої, а також у зґвалтуванні малолітньої, вчиненому повторно та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років. Про це повідомляє пресслужба суду.

Також суд задовільнив цивільний позов та присудив обвинуваченому сплатити потерпілій 300 тис. грн моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. До набрання вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою.

Як відомо з вироку, житель одного із сіл Гришковецької ОТГ за місцем проживання неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітньої доньки своєї співмешканки, вступаючи з нею у статеві зносини як під час відсутності матері, так і коли та була вдома. Аби дитина нікому про це не розповідала, чоловік погрожував їй убивством. Своєї вини обвинувачений не визнав, заявивши у суді, що дівчинка його обмовила через те, що він займався її вихованням: залучав до домашньої роботи та заставляв учитися.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його винуватість підтверджується сукупністю зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів. Призначаючи покарання, суд врахував, що скоєно особливо тяжкий злочин, щодо особи, з якою обвинувачений перебуває у сімейних відносинах (а це належить до обставин, які обтяжують покарання), а також позицію прокурора та потерпілої, які просили суд призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років.

Судовий розгляд здійснювався колегією суддів та проходив у закритому режимі (справа №274/4303/24).

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