В Житомирской области мужчина насиловал дочь сожительницы — как его наказали

Мужчина также должен выплатить потерпевшему 300 тысяч морального ущерба.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горраонный суд вынес приговор, которым признал 41-летнего мужчину виновным в изнасиловании малолетней, а также в изнасиловании малолетней, совершенном повторно и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск и присудил обвиняемому уплатить потерпевшей 300 тыс. грн морального вреда. Приговор может быть оспорен в течение 30 дней. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Как известно из приговора, житель одного из сел Гришковецкой ОТГ по месту жительства неоднократно совершал действия сексуального характера относительно малолетней дочери своей сожительницы, вступая с ней в половое сношение как в отсутствие матери, так и когда та была дома. Чтобы ребенок никому об этом не рассказывал, мужчина угрожал ему убийством. Своей вины обвиняемый не признал, заявив в суде, что девочка его оговорила из-за того, что занимался ее воспитанием: привлекал к домашней работе и заставлял учиться.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, его виновность подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств. Назначая наказание, суд учел, что совершено особо тяжкое преступление в отношении лица, с которым обвиняемый находится в семейных отношениях (а это относится к обстоятельствам, отягчающим наказание), а также позиции прокурора и потерпевшей, которые просили суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Судебное разбирательство осуществлялось коллегией судей и проходило в закрытом режиме. Следует отметить, что в сентябре 2024 года Бердичевский суд своим решением лишил родительских прав мать дичины из-за того, что ему было известно о том, что ребенок страдал от насилия со стороны сожителя, однако не защитил свою дочь (дело №274/4303/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.