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Удар по полигону на Днепропетровщине – Сырский отстранил начальника центра подготовки и командира воинской части

16:13, 3 марта 2025
Александр Сырский дал поручение по расследованию и проверке военных мер безопасности.
Удар по полигону на Днепропетровщине – Сырский отстранил начальника центра подготовки и командира воинской части
Фото: ArmyInform
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1 марта на полигоне Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области произошла трагедия: враг атаковал воинскую часть с помощью баллистической ракеты «Искандер-М» с кассетным боеприпасом. В результате обстрела погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что для установления всех обстоятельств трагедии на месте работает комплексная комиссия, возглавляемая начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

Он также сообщил, что на время расследования от выполнения служебных обязанностей отстранили начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части. Кроме того, Сырский поручил командующим видов и родов войск организовать проверку по соблюдению требований по своевременному оповещению о ракетной опасности, а также пересмотра правил размещения личного состава и проведения занятий на открытой местности.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Российский агрессор дорого заплатит за совершенное преступление», - написал Александр Сырский.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство после ракетного удара по полигону ВСУ на Днепропетровщине.

Перед этим Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий пообещал строжайшее наказание за трагедию на полигоне.

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ВСУ Днепр Александр Сырский

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