Удар по полігону на Дніпропетровщині – Сирський відсторонив начальника центру підготовки та командира військової частини

Олександр Сирський дав доручення щодо розслідування та перевірки військових заходів безпеки.

Фото: ArmyInform

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1 березня на полігоні Сухопутних військ Збройних сил України у Дніпропетровській області сталася трагедія: ворог атакував військову частину за допомогою балістичної ракети «Іскандер-М» з касетним боєприпасом. Внаслідок обстрілу загинули та отримали поранення українські військовослужбовці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що для встановлення всіх обставин трагедії на місці працює комплексна комісія, очолювана начальником Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Він також повідомив, що на час розслідування від виконання службових обов’язків усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Крім того, Сирський доручив командувачам видів і родів військ організувати перевірку щодо дотримання вимог щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку, а також перегляду правил розміщення особового складу та проведення занять на відкритій місцевості.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин», – написав Олександр Сирський.

Нагадаємо, ДБР відкрило кримінальне провадження після ракетного удару по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині.

Перед цим Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий пообіцяв найсуворіше покарання за трагедію на полігоні.

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