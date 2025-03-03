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Ч﻿и можна подати нову декларацію про доходи для отримання податкової знижки, якщо у поданій були виявлені невраховані суми

22:00, 3 березня 2025
Якщо фізична особа виявила документально підтверджені витрати, не враховані в поданій декларації про доходи, вона може до 31 грудня подати нову звітну декларацію для отримання податкової знижки.
Ч﻿и можна подати нову декларацію про доходи для отримання податкової знижки, якщо у поданій були виявлені невраховані суми
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Податкова служба у Запорізькій області пояснює, чи можна подати нову декларацію про доходи для отримання податкової знижки, якщо у поданій були виявлені невраховані суми.

Відповідно до підпункту 166.1.1 пункту 166.1 статті 166 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. 

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 ПКУ).

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (підпункт 166.4.3 пункту 166.4 статті 166 ПКУ).

Отже, якщо платником податку – фізичною особою виявлені документально підтверджені суми, що не були враховані у поданій податковій декларації про майновий стан і доходи, для реалізації права на податкову знижку, то він може подати Декларацію з типом «Нова звітна» до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року, оскільки право на податкову знижку надається лише за наслідками звітного податкового року.

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