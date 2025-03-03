Рафаель Гроссі пояснив, чому ротація місії МАГАТЕ відбулася через окуповані території

МЗС розкритикувало ротацію місії МАГАТЕ через порушення суверенітету.

Фото: wikipedia

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Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пояснив необхідність проведення чергової ротації місії на Запорізьку АЕС, розташовану на території, підконтрольній Росії, виключно турботою про безпеку експертів агентства. За його словами, ротація відбулася через неможливість забезпечити безпеку персоналу під час попередніх спроб.

«Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає», – зазначив Гроссі на пресконференції.

Він також уточнив, що до ротації була проведена консультація з Президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. «Я обговорював це з президентом Зеленським, з міністром закордонних справ Сибігою, тому це неправда, що ми робили це в односторонньому порядку», – підкреслив він.

МАГАТЕ здійснило ротацію після серії інцидентів, зокрема, атак безпілотниками в грудні 2024 року, що ускладнили проведення цієї операції. За словами Гроссі, це рішення не є легітимізацією російської окупації ЗАЕС. «Дехто вважав, що залучення агентства до цього питання (присутності на ЗАЕС після окупації – ЕР) може становити легітимізацію. І я вважаю, що ми разом – Україна й агентство – довели, що це, звичайно, не так. І співпраця в низці сфер виявилася справді неоціненною для ядерної безпеки», – додав він.

Однак, ротація викликала критику з боку Міністерства закордонних справ України, яке засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України через російський шантаж. У МЗС заявили, що ротація пройшла без погодження з українською стороною, що викликало протест у вигляді ноти до МАГАТЕ.

Україна також підкреслила, що Росія створила штучні перешкоди для діяльності міжнародних організацій, змушуючи їх порушувати українське законодавство. МЗС заявило, що ротація місії МАГАТЕ через окуповану територію є «гуманітарною евакуацією» у відповідь на загрозу життю співробітників.

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