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На ЗАЕС вперше провели ротацію спостерігачів МАГАТЕ — через окуповані території та без згоди Києва

14:27, 2 березня 2025
Українське МЗС вже направило ноту протесту керівництву МАГАТЕ, у якій засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
На ЗАЕС вперше провели ротацію спостерігачів МАГАТЕ — через окуповані території та без згоди Києва
Фото: Енергоатом/Запорізька АЕС
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На окупованій Запорізькій АЕС здійснили ротацію спостерігачів МАГАТЕ через окуповані території та без погодження з українською стороною. У МЗС України засудили такі дії та направили ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

Так, Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

"Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться в заяві МЗС. 

У відомстві наголошують, що ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції стала особливим прикладом такого російського шантажу.

"Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", - констатують у міністерстві.

У МЗС наголосили, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію, однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

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Запоріжжя МАГАТЕ АЕС

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