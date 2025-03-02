На ЗАЭС впервые провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ через оккупированные территории и без согласия Киева

Украинский МИД уже направил ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осудил нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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На оккупированной Запорожской АЭС была проведена ротация наблюдателей МАГАТЭ через оккупированные территории и без согласования с украинской стороной. В МИД Украины осудили такие действия и направили ноту протеста руководству МАГАТЭ.

Так, Министерство иностранных дел осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях.

"Россия целенаправленно создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркивают, что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции стала особым примером такого российского шантажа.

"Россия фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок, держа людей под беспрецедентным психологическим давлением, в зоне повышенных рисков. Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их в качестве инструмента политического давления на международное сообщество", - констатировали в МИД.

В МИД подчеркнули, что Украина неоднократно предлагала безопасный и законный маршрут ротации через подконтрольную территорию, однако Москва систематически отказывала МАГАТЭ в предоставлении гарантий безопасности по этим условиям.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения каких-либо подобных действий в будущем.

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