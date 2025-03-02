Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Я соглашаюсь, — прокомментировал Маск идею выхода США из НАТО и ООН.

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Руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск высказался за выход Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Об этом он написал в соцсети Х.

"Я соглашаюсь", – заявил Маск, комментируя сообщение сенатора-республиканца Майка Ли, призвавшего США выйти из НАТО.

Отметим, что политический комментатор Дэвид Дж. Фримен, зарегистрированный в соцсети Х под ником Гантер Иглман, опубликовал пост, в котором призвал США выходить из упомянутых организаций.

Напомним, что бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что НАТО может приближаться к своему завершению, поскольку США демонстрируют нестабильную приверженность трансатлантическому партнерству.

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