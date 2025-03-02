Ілон Маск підтримав ідею виходу США з НАТО та ООН

Я погоджуюсь, — прокоментував Маск ідею виходу США із НАТО та ООН.

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Керівник Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск висловився за вихід Сполучених Штатів із НАТО та ООН. Про це він написав у соцмережі Х.

"Я погоджуюсь", – заявив Маск, коментуючи допис сенатора-республіканця Майка Лі, який закликав США вийти із НАТО.

Зазначимо, що політичний коментатор Девід Дж. Фрімен, який зареєстрований у соцмережі Х під ніком Гантер Іглман, опублікував пост, у якому закликав США виходити зі згаданих організацій.

Нагадаємо, що колишній Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО, адмірал Джеймс Ставрідіс, попередив, що НАТО може наближатися до свого завершення, оскільки США демонструють нестабільну прихильність до трансатлантичного партнерства.

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