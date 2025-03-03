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Рафаэль Гросси объяснил, почему ротация миссии МАГАТЭ состоялась из-за оккупированных территорий

15:55, 3 марта 2025
МИД раскритиковал ротацию миссии МАГАТЭ из-за нарушения суверенитета.
Рафаэль Гросси объяснил, почему ротация миссии МАГАТЭ состоялась из-за оккупированных территорий
Фото: wikipedia
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Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил необходимость проведения очередной ротации миссии на Запорожскую АЭС, расположенную на территории, подконтрольной России, исключительно заботой о безопасности экспертов агентства. По его словам, ротация состоялась из-за невозможности обеспечить безопасность персонала во время предыдущих попыток.

«Единственное, что побудило нас к такой необычной ротации, это то, что я отвечаю за безопасность своего персонала. Это исключение, и за этим стоит только защита жизни экспертов, больше ничего нет», - отметил Гросси на пресс-конференции.

Он также уточнил, что до ротации была проведена консультация с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. «Я обсуждал это с президентом Зеленским, с министром иностранных дел Сибигой, поэтому это неправда, что мы делали это в одностороннем порядке», - подчеркнул он.

МАГАТЭ осуществило ротацию после серии инцидентов, в частности, атак беспилотниками в декабре 2024 года, которые усложнили проведение этой операции. По словам Гросси, это решение не является легитимизацией российской оккупации ЗАЭС. «Некоторые считали, что привлечение агентства к этому вопросу (присутствия на ЗАЭС после оккупации - ЭР) может представлять легитимизацию. И я считаю, что мы вместе - Украина и агентство - доказали, что это, конечно, не так. И сотрудничество в ряде сфер оказалось действительно неоценимым для ядерной безопасности», - добавил он.

Однако, ротация вызвала критику со стороны Министерства иностранных дел Украины, которое осудило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины из-за российского шантажа. В МИД заявили, что ротация прошла без согласования с украинской стороной, что вызвало протест в виде ноты в МАГАТЭ.

Украина также подчеркнула, что Россия создала искусственные препятствия для деятельности международных организаций, заставляя их нарушать украинское законодательство. МИД заявил, что ротация миссии МАГАТЭ через оккупированную территорию является «гуманитарной эвакуацией» в ответ на угрозу жизни сотрудников.

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МИД МАГАТЭ АЭС

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