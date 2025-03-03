Как указать денежное обеспечение военнослужащего и что делать, если данные декларации не сохраняются – в НАПК ответили

В НАПК разъяснили самые распространенные вопросы, которые поступали в течение недели от граждан.

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Во время кампании декларирования за 2024 год контактный центр НАПК ежедневно получает десятки запросов о правильном заполнении документа.

В связи с этим НАПК опубликовало наиболее распространенные вопросы, поступавшие в течение недели:

как корректно указать источник дохода;

как задекларировать денежное обеспечение военнослужащего;

что делать в случае некорректного сохранения данных в системе.

Что должно быть указано в поле «Источник дохода»

В поле «Источник дохода» раздела 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации указывается информация о том, от кого декларант или член его семьи получил доход – юридическое или физическое лицо.

Например, источником дохода в виде заработной платы является работодатель – указываем его данные, а при продаже имущества – покупателя.

Указать себя «источником дохода» в этом поле декларант может только в том случае, если он получил доход от собственной предпринимательской деятельности как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Как правильно отразить в декларации денежное обеспечение военнослужащего

При внесении информации о денежном обеспечении военнослужащего в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» необходимо:

в поле «Вид дохода» выбрать «Другое»;

в поле «Укажите, какой именно» вписать «денежное обеспечение»;

в поле «Источник (источники) дохода» выбрать «Другое физическое или юридическое лицо»;

в поле «Тип лица» выбрать «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»;

в поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» выбрать «Неизвестно»;

в поле «Наименование» указать «военная служба».

Что делать, если внесенная в декларацию информация не сохраняется или сохраняется некорректно

Если внесенная информация не сохраняется или сохраняется некорректно, необходимо:

попробовать удалить информацию об объекте с помощью кнопки «Удалить», которая обозначена крестиком в столбце «Действия»;

или удалить информацию с шага с помощью кнопки «Удалить данные этого шага». Она обозначена изображением корзины справа от названия шага. После этого следует нажать на кнопку «Следующий раздел», сохранить черновик путем наложения квалифицированной электронной подписи (КЭП) и выйти из Реестра деклараций;

вернуться в черновик декларации и заполнить проблемный шаг заново.

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