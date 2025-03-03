Как указать денежное обеспечение военнослужащего и что делать, если данные декларации не сохраняются – в НАПК ответили

Во время кампании декларирования за 2024 год контактный центр НАПК ежедневно получает десятки запросов о правильном заполнении документа.
В связи с этим НАПК опубликовало наиболее распространенные вопросы, поступавшие в течение недели:
Что должно быть указано в поле «Источник дохода»
В поле «Источник дохода» раздела 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации указывается информация о том, от кого декларант или член его семьи получил доход – юридическое или физическое лицо.
Например, источником дохода в виде заработной платы является работодатель – указываем его данные, а при продаже имущества – покупателя.
Указать себя «источником дохода» в этом поле декларант может только в том случае, если он получил доход от собственной предпринимательской деятельности как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
Как правильно отразить в декларации денежное обеспечение военнослужащего
При внесении информации о денежном обеспечении военнослужащего в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» необходимо:
Что делать, если внесенная в декларацию информация не сохраняется или сохраняется некорректно
Если внесенная информация не сохраняется или сохраняется некорректно, необходимо:
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