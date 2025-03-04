В Черновицкой области супруги отравились угарным газом

В селе Ломачинцы на Днестровщине супруги попали в реанимацию после отравления угарным газом, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, 60-летнего мужчину и 58-летнюю женщину госпитализировали с диагнозом острое отравление продуктами горения. Сейчас медики борются за их жизнь, а специалисты устанавливают причины трагедии.
В ГСЧС напоминают угарный газ - это тихий убийца, который не имеет запаха и цвета, но может вызвать серьезные последствия, в частности, привести к смерти.
Чтобы избежать отравления, спасатели рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:
- Не использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- Проверять исправность газовых приборов и вентиляции;
- Регулярно чистить дымоход и проверять его целостность, если используете печное отопление;
- Установить детектор угарного газа, который может спасти жизнь.
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