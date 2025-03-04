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У Чернівецькій області подружжя отруїлося чадним газом

08:48, 4 березня 2025
Подружжя потрапило до реанімації після отруєння чадним газом.
У Чернівецькій області подружжя отруїлося чадним газом
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У селі Ломачинці на Дністровщині подружжя потрапило до реанімації після отруєння чадним газом, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, 60-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували з діагнозом гостре отруєння продуктами горіння. Наразі медики борються за їхнє життя, а спеціалісти встановлюють причини трагедії.

В ДСНС нагадують чадний газ — це тихий убивця, який не має запаху та кольору, але може викликати серйозні наслідки, зокрема, призвести до смерті.

Щоб уникнути отруєння, рятувальники рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

  • Не використовувати газові плити для обігріву приміщень;
  • Перевіряти справність газових приладів і вентиляції;
  • Регулярно чистити димохід та перевіряти його цілісність, якщо використовуєте пічне опалення;
  • Встановити детектор чадного газу, який може врятувати життя.

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ДСНС Чернігів газ

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