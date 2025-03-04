У Чернівецькій області подружжя отруїлося чадним газом

У селі Ломачинці на Дністровщині подружжя потрапило до реанімації після отруєння чадним газом, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, 60-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували з діагнозом гостре отруєння продуктами горіння. Наразі медики борються за їхнє життя, а спеціалісти встановлюють причини трагедії.
В ДСНС нагадують чадний газ — це тихий убивця, який не має запаху та кольору, але може викликати серйозні наслідки, зокрема, призвести до смерті.
Щоб уникнути отруєння, рятувальники рекомендують дотримуватися кількох простих правил:
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