Дональд Трамп анонсував велику ніч, коли він розповість «усе як є»

Дональд Трамп заявив, що демократи спеціально маніпулюють ситуацією навколо України у своїх цілях, і він не віддав жодного клаптика української землі.

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Президент США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії у спробі маніпулювати ситуацією навколо України.

Нагадаємо, після палкої дискусії у Білому домі між Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським опоненти Трампа почали активно поширювати в соцмережах звинувачення Трампа у спробах домовитися з Україною на невигідних умовах.

3 березня Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, що він розкаже, «все як є».

«Єдиний президент, який не віддав жодної частини української землі путінській Росії, — це президент Дональд Дж. Трамп. Пам’ятайте про це, коли слабкі й неефективні демократи критикують, а фейкові новини радо поширюють усе, що вони говорять», - написав Трамп.

Невдовзі він додав: «Завтрашня ніч буде великою. Я скажу все, як є».

Нагадаємо, що в 2026 році у США відбудеться переобрання частини законодавчого органу, в якому демократи сподіваються зайняти більше місць, щоб впливати на політику Трампа.

Зазначимо, що у вівторок, 4 березня, Президент Трамп виступить із промовою на спільній сесії Конгресу, першою після повернення до Білого дому. Вочевидь, під час свого виступу він планує торкнутися і питання України.

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