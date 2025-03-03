74% працівників апаратів судів повідомили, що розмір зарплати не мотивує їх якісно виконувати свою роботу — НАДС

Найбільш критична проблема з мотивацією у державних службовців зафіксована у судовій владі.

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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило результати опитування близько 40 тис. державних службовців стосовно їх ставлення до рівня оплати своєї праці за підсумками 2024 року.

Як зазначили у НАДС, попри те, що у 2024 році фіксувався певний зріст розміру заробітної плати на посадах державної служби, з мотивацією для якісного виконання своїх посадових обов’язків у значної кількості державних службовців є проблеми.

Ключова причина – незадоволення розміром заробітної плати, особливо на посадах держслужби категорій «Б» та «В».

Найбільш критична ситуація з трудовою мотивацією, за даними НАДС, спостерігається у сфері забезпечення діяльності судів.

Одразу 74% держслужбовців, які задіяні в забезпеченні функцій суду, повідомили, що не вважають свою зарплату такою, що достатньо мотивує їх на якісне виконання своїх посадових обов’язків.

Нагадаємо, що у лютому районні суди столиці повідомили про низку вакансій в апаратах судів з зарплатою у 6-14 тисяч гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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