74% работников аппаратов судов сообщили, что размер зарплаты не мотивирует их качественно выполнять свою работу — НАДС

Наиболее критическая проблема с мотивацией у государственных служащих зафиксирована в судебной власти.

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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало результаты опроса около 40 тыс. государственных служащих касательно их отношения к уровню оплаты своего труда по итогам 2024 года.

Как отметили в НАГС, несмотря на то, что в 2024 году фиксировался определенный рост размера заработной платы на должностях государственной службы, с мотивацией для качественного выполнения своих должностных обязанностей у большинства государственных служащих есть проблемы.

Ключевая причина – недовольство размером заработной платы, особенно на должностях госслужбы категорий «Б» и «В».

Наиболее критическая ситуация с трудовой мотивацией, по данным НАГС, наблюдается в сфере обеспечения деятельности судов.

Сразу 74% госслужащих, задействованных в обеспечении функций суда, сообщили, что не считают свою зарплату достаточно мотивирующей их на качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Напомним, что в феврале районные суды столицы сообщили о ряде вакансий в аппаратах судов с зарплатой в 6-14 тысяч гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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