Оскорбляла и оказывала психологическое давление на бабушку — апелляционный суд подтвердил приговор женщине по делу о домашнем насилии

Адвокат обвиняемой обжаловал приговор, считая, что суд недостаточно учел ее раскаяние, признание вины, содействие раскрытию преступления и позицию потерпевшей, которая не настаивала на суровом наказании.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым 33-летняя жительница города Нетишин признана виновной в домашнем насилии в отношении своей бабушки и приговорена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Апелляционную жалобу ее защитника ХАС отклонил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установили суды, внучка проживала вместе со своей 79-летней бабушкой и систематически оскорбляла её нецензурной бранью, унижала, оказывала на неё психологическое давление.

За домашнее насилие она дважды привлекалась к административной ответственности (ст. 173-2 КУоАП). В августе 2024 года Нетешинский городской суд Хмельницкой области признал злоумышленницу виновной в умышленном уклонении от прохождения программы для правонарушителей и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, освободив от его отбывания с испытательным сроком на 1 год (ст. 390-1 Уголовного кодекса Украины).

Через несколько недель после вынесения приговора полиция зафиксировала очередной случай домашнего насилия внучки в отношении бабушки и объявила ей подозрение в совершении уголовного преступления по ст. 126-1 УК Украины (Домашнее насилие).

Местный суд признал её виновной в инкриминируемом преступлении и назначил окончательное наказание – полтора года ограничения свободы.

Апелляционную жалобу на приговор подал защитник обвиняемой. По его мнению, местный суд не в полной мере учёл искреннее раскаяние его подзащитной, её признание вины, активное содействие раскрытию уголовного преступления, а также позицию потерпевшей, которая не настаивала на строгом наказании внучки. В связи с этим он просил уменьшить срок ограничения свободы до 1 года 1 месяца.

Коллегия судей апелляционного суда указала, что местный суд учёл обстоятельства, на которые ссылался апеллянт, личность обвиняемой и позицию потерпевшей, а также назначил наказание в виде ограничения свободы в минимальном размере, в том числе по совокупности приговоров. Следовательно, оснований считать его чрезмерно строгим нет, констатировал ХАС.

С постановлением апелляционного суда по делу № 679/1497/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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