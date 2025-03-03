В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в УК и УПК по защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования

В настоящее время существует практика, при которой субъекты предпринимательской деятельности могут стать объектами уголовного преследования из-за недостаточно четко определенных критериев обязанности уплаты налогов и налоговых обязательств, что приводит к необоснованному вмешательству правоохранительных органов в бизнес.

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Как известно, на сегодняшний день в Украине существует практика, при которой субъекты предпринимательской деятельности могут стать объектами уголовного преследования из-за недостаточно четко определенных критериев обязанности уплаты налогов и налоговых обязательств.

В частности, участились случаи, когда правоохранительные органы открывают уголовные производства по факту уклонения от уплаты налогов на основании так называемого «аналитического исследования» без каких-либо решений или даже проверок налоговых органов.

Как отмечают юристы, возникает ситуация, при которой налоговые органы не располагают информацией о задолженности предприятия по уплате налогов, налоговые проверки не проводятся, а досудебное расследование может длиться годами, сопровождаясь обысками, арестом счетов и другими следственными действиями, фактически блокирующими хозяйственную деятельность юридического лица.

Фактически это приводит к необоснованному вмешательству правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

Для решения этой проблемы в парламенте зарегистрирован законопроект №12425 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс по защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства с целью разграничения налоговых и уголовных правоотношений. Его внедрение будет способствовать не только защите прав налогоплательщиков, но и предотвращению необоснованного уголовного преследования субъектов хозяйствования. Это, в свою очередь, благодаря четкому разграничению налоговых и уголовных правоотношений, позволит оптимизировать нагрузку на правоохранительную систему.

Так, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, дополнив примечание к статье 212 УК, регулирующей ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), нормой о том, что:

Для целей этой статьи обязанность уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме налогового обязательства.

Ответственность за действия, предусмотренные частями первой – третьей этой статьи, наступает при наличии налоговой задолженности, определенной в установленном законодательством порядке.

Также предлагается дополнить примечание к статье 212-1 УК («Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование»), нормой о том, что:

Для целей этой статьи обязанность уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме денежного обязательства.

Для целей этой статьи обязанность уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование подтверждается только при наличии окончательного решения органа Пенсионного фонда или судебного решения о таком обязательстве, вступившего в законную силу.

Ответственность за действия, предусмотренные частями первой – третьей этой статьи, наступает при наличии недоимки, определенной в установленном законодательством порядке.

В части 1 статьи 284 УПК предлагается установить, что уголовное производство закрывается в случае, если в уголовном производстве по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 212, 212-1 УК, обстоятельства, которые могли свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, приведенные потерпевшим, заявителем или выявленные из другого источника, касаются налогового (денежного) обязательства, которое не является согласованным, или касаются обязательства по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, требование об уплате которого обжалуется или может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

Автор: Наталя Мамченко

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