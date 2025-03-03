Целый остров в Балтийском море мог остаться без водоснабжения – полиция расследует попытку саботажа

Шведские следователи расследуют попытку срыва водоснабжения на Готланде.

Фото из открытых источников

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Шведская полиция ведет расследование относительно попытки саботажа, которая могла привести к отключению водоснабжения на острове Готланд в Балтийском море. Как сообщает DW со ссылкой на газету Aftonbladet, по информации источников, если саботаж не был бы вовремя обнаружен, весь остров мог остаться без воды.

Этот инцидент произошел на фоне ряда повреждений инфраструктуры в регионе, которые могут быть связаны с российской гибридной войной. По словам Сюзанны Бьергегор-Петтерссон, главы службы водоснабжения и канализации Готланда, злоумышленники вызвали остановку насоса, поставляющего большую часть воды на остров. «Нам известно об инциденте, о котором сообщили вчера, но им занимается полиция», - сообщил представитель Службы безопасности Швеции в комментарии агентству Reuters.

Технические специалисты, которые обследовали место происшествия, подтвердили, что было доказательства человеческого вмешательства. Патрик Йоханссон из региональной службы водоснабжения отметил, что это был целенаправленный акт, и добавил, что кто-то «выключил насос и выдернул кабель».

В начале февраля шведские следователи пришли к выводу, что повреждения подводного кабеля у Готланда не были следствием диверсии, и судно, вызвавшее подозрения, было отпущено.

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