Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд определил, что можно считать «неполномочным составом суда»

17:55, 3 марта 2025
В суде указывают, что процессуальные нарушения при определении состава суда всегда приводят к отмене судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение.
Верховный Суд определил, что можно считать «неполномочным составом суда»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Процессуальные нарушения при определении состава суда всегда приводят к отмене судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение. Одним из таких нарушений является рассмотрение дела неполномочным составом суда, что прямо нарушает положения Кодекса административного судопроизводства Украины.

Об этом сообщили в Седьмом апелляционном административном суде, анализируя актуальную судебную практику.

В суде указывают, что действующее процессуальное законодательство не содержит определения термина «неполномочный состав суда», однако неполномочным состав суда можно считать, если:

  1. дело рассмотрено с нарушением правил подсудности;
  2. дело рассмотрено и решено судьей или с участием судьи, срок полномочий которого истёк;
  3. дело рассмотрено и решено лицом, которое не является судьей этого суда, или с его участием;
  4. дело передано на рассмотрение судье с нарушением установленного порядка распределения судебных дел или с нарушением принципа неизменности состава суда;
  5. дело рассмотрено и решено судьей или с участием судьи, который ранее участвовал в его рассмотрении;
  6. дело, которое подлежит коллегиальному рассмотрению, рассмотрено и решено судьей единолично.

Такая позиция указана Верховным Судом в деле № 640/19764/20.

В то же время Кассационный административный суд в составе ВС предоставил правовой вывод о необходимости соблюдения предписаний статьи 37 КАС Украины при новом рассмотрении дела после отмены постановления или определения суда апелляционной инстанции (решение по делу № 560/156/23).

Так, суд кассационной инстанции акцентировал внимание на нарушении требований части 2 статьи 37 КАСУ: суд апелляционной инстанции рассматривал дело тем же составом суда, который ранее вынес постановление, отмененное Верховным Судом.

ВС подчеркнул, что согласно части 2 статьи 37 КАСУ, судья, который участвовал в рассмотрении административного дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в новом его рассмотрении после отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Суд отметил, что формулировка «в новом его рассмотрении» охватывает любое новое рассмотрение дела, независимо от того, было ли оно направлено на новое рассмотрение или для продолжения рассмотрения.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 170 КАС Украины, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если в споре между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях уже есть вступившее в законную силу решение или постановление суда, а также определение о закрытии производства по административному делу.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 238 КАС Украины, суд закрывает производство по делу, если есть вступившее в законную силу постановление или определение суда о закрытии производства по делу между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях.

Согласно части 2 статьи 239 КАС Украины, в случае закрытия производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях не допускается.

Такой смысл норм процессуального закона указывает на то, что закрытие производства является одним из вариантов разрешения дела, поэтому апелляционное рассмотрение определения суда первой инстанции о закрытии производства является рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции.

Подобных выводов пришёл и Верховный Суд в постановлениях от 23.07.2020 по делу № 910/9266/14 и от 26.01.2022 по делу № 522/9302/18.

Верховный Суд также обратил внимание на необходимость соблюдения порядка распределения дел в суде апелляционной инстанции, поскольку дело № 560/156/23 не было распределено автоматизированной системой, а передано ранее определенному составу суда, что является нарушением статьи 15-1 КАСУ и Положения об автоматизированной системе документооборота суда.

Суд кассационной инстанции отметил, что согласно пункту 2.3.43 Положения № 25, дела, поступившие после отмены определений о закрытии производства, не подлежат передаче ранее определенному составу суда, а подлежат автоматизированному распределению на общих основаниях.

Соблюдение этих требований будет способствовать обеспечению справедливого правосудия и защите прав участников судебного процесса.

«Поэтому важно соблюдать ограничения, определенные ст. 37 КАС Украины, а также установленный порядок распределения дел, чтобы обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел. Соблюдение этих требований будет способствовать обеспечению справедливого правосудия и защите прав участников судебного процесса», – констатировали в 7ААС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто хочет стать членом ВККС по судейской квоте – список претендентов

Две претендентки на должность члена Комиссии стали судьями только в прошлом году.

После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в УК и УПК по защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования

В настоящее время существует практика, при которой субъекты предпринимательской деятельности могут стать объектами уголовного преследования из-за недостаточно четко определенных критериев обязанности уплаты налогов и налоговых обязательств, что приводит к необоснованному вмешательству правоохранительных органов в бизнес.

Советник главы Государственной судебной администрации не ходил на работу, но получил 800 тысяч грн зарплаты — прокуратура

Советнику главы ГСА три года платили зарплату, а он не появлялся на работе — и, как следует из определения суда, неоднократно выезжал за границу.

74% работников аппаратов судов сообщили, что размер зарплаты не мотивирует их качественно выполнять свою работу — НАДС

Наиболее критическая проблема с мотивацией государственных служащих зафиксирована в судебных властях.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретар Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду