Верховный Суд определил, что можно считать «неполномочным составом суда»

В суде указывают, что процессуальные нарушения при определении состава суда всегда приводят к отмене судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение.

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Процессуальные нарушения при определении состава суда всегда приводят к отмене судебных решений с направлением дела на новое рассмотрение. Одним из таких нарушений является рассмотрение дела неполномочным составом суда, что прямо нарушает положения Кодекса административного судопроизводства Украины.

Об этом сообщили в Седьмом апелляционном административном суде, анализируя актуальную судебную практику.

В суде указывают, что действующее процессуальное законодательство не содержит определения термина «неполномочный состав суда», однако неполномочным состав суда можно считать, если:

дело рассмотрено с нарушением правил подсудности; дело рассмотрено и решено судьей или с участием судьи, срок полномочий которого истёк; дело рассмотрено и решено лицом, которое не является судьей этого суда, или с его участием; дело передано на рассмотрение судье с нарушением установленного порядка распределения судебных дел или с нарушением принципа неизменности состава суда; дело рассмотрено и решено судьей или с участием судьи, который ранее участвовал в его рассмотрении; дело, которое подлежит коллегиальному рассмотрению, рассмотрено и решено судьей единолично.

Такая позиция указана Верховным Судом в деле № 640/19764/20.

В то же время Кассационный административный суд в составе ВС предоставил правовой вывод о необходимости соблюдения предписаний статьи 37 КАС Украины при новом рассмотрении дела после отмены постановления или определения суда апелляционной инстанции (решение по делу № 560/156/23).

Так, суд кассационной инстанции акцентировал внимание на нарушении требований части 2 статьи 37 КАСУ: суд апелляционной инстанции рассматривал дело тем же составом суда, который ранее вынес постановление, отмененное Верховным Судом.

ВС подчеркнул, что согласно части 2 статьи 37 КАСУ, судья, который участвовал в рассмотрении административного дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в новом его рассмотрении после отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Суд отметил, что формулировка «в новом его рассмотрении» охватывает любое новое рассмотрение дела, независимо от того, было ли оно направлено на новое рассмотрение или для продолжения рассмотрения.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 170 КАС Украины, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если в споре между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях уже есть вступившее в законную силу решение или постановление суда, а также определение о закрытии производства по административному делу.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 238 КАС Украины, суд закрывает производство по делу, если есть вступившее в законную силу постановление или определение суда о закрытии производства по делу между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях.

Согласно части 2 статьи 239 КАС Украины, в случае закрытия производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях не допускается.

Такой смысл норм процессуального закона указывает на то, что закрытие производства является одним из вариантов разрешения дела, поэтому апелляционное рассмотрение определения суда первой инстанции о закрытии производства является рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции.

Подобных выводов пришёл и Верховный Суд в постановлениях от 23.07.2020 по делу № 910/9266/14 и от 26.01.2022 по делу № 522/9302/18.

Верховный Суд также обратил внимание на необходимость соблюдения порядка распределения дел в суде апелляционной инстанции, поскольку дело № 560/156/23 не было распределено автоматизированной системой, а передано ранее определенному составу суда, что является нарушением статьи 15-1 КАСУ и Положения об автоматизированной системе документооборота суда.

Суд кассационной инстанции отметил, что согласно пункту 2.3.43 Положения № 25, дела, поступившие после отмены определений о закрытии производства, не подлежат передаче ранее определенному составу суда, а подлежат автоматизированному распределению на общих основаниях.

Соблюдение этих требований будет способствовать обеспечению справедливого правосудия и защите прав участников судебного процесса.

«Поэтому важно соблюдать ограничения, определенные ст. 37 КАС Украины, а также установленный порядок распределения дел, чтобы обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел. Соблюдение этих требований будет способствовать обеспечению справедливого правосудия и защите прав участников судебного процесса», – констатировали в 7ААС.

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