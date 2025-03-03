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Цілий острів в Балтійському морі міг лишитися без водопостачання – поліція розслідує спробу саботажу

20:51, 3 березня 2025
Шведські слідчі розслідують спробу зриву водопостачання на Готланді.
Цілий острів в Балтійському морі міг лишитися без водопостачання – поліція розслідує спробу саботажу
Фото з відкритих джерел
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Шведська поліція веде розслідування щодо спроби саботажу, яка могла призвести до відключення водопостачання на острові Готланд в Балтійському морі. Як повідомляє DW з посиланням на газету Aftonbladet, за інформацією джерел, якщо саботаж не було б вчасно виявлено, весь острів міг залишитися без води.

Цей інцидент стався на тлі низки пошкоджень інфраструктури в регіоні, які можуть бути пов'язані з російською гібридною війною. За словами Сюзанни Бьєргегор-Петтерссон, голови служби водопостачання та каналізації Готланду, зловмисники спричинили зупинку насоса, що постачає більшу частину води на острів. «Нам відомо про інцидент, про який повідомили вчора, але ним займається поліція», — повідомив представник Служби безпеки Швеції в коментарі агентству Reuters.

Технічні фахівці, які обстежили місце події, підтвердили, що було докази людського втручання. Патрік Йоханссон із регіональної служби водопостачання зазначив, що це був цілеспрямований акт, і додав, що хтось «вимкнув насос і висмикнув кабель».

На початку лютого шведські слідчі дійшли висновку, що пошкодження підводного кабелю біля Готланду не були наслідком диверсії, і судно, що викликало підозри, було відпущено.

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поліція Швеція

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