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Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Мальті та Сан-Марино за сумісництвом

20:23, 26 червня 2026
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Ігор Брусило працюватиме послом у трьох країнах.
Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Мальті та Сан-Марино за сумісництвом
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта та в Республіці Сан-Марино за сумісництвом. Глава держави підписав відповідні укази.

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Указом №538/2026 призначив Ігоря Брусила Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мальта, а указом №537/2026 призначив його Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сан-Марино.

Нагадаємо, у березні Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

Що відомо про Ігоря Брусила

Професійну діяльність розпочав у 2002 році на посаді головного консультанта Адміністрації Президента України.

З 2005 року обіймав посади головного консультанта, заступника завідувача відділу Апарату Верховної Ради України.

З 2007 року – третій секретар, другий секретар Посольства України в Італійській Республіці.

З 2011 року – заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України.

З 2012 по 2021 – головний консультант, завідувач відділу, заступник Керівника Департаменту, перший заступник Керівника Служби, Керівник Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

Указом Президента України 17 березня 2021 року призначений заступником Керівника Офісу Президента України.

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Володимир Зеленський

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