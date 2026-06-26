Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило послом на Мальте и в Сан-Марино по совместительству

Игорь Брусило будет работать послом в трех странах.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике Игоря Брусило послом в Республике Мальта и в Республике Сан-Марино по совместительству. Глава государства подписал соответствующие указы.

Указом №538/2026 Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мальта, а указом №537/2026 назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сан-Марино.

Напомним, в марте Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.

Что известно об Игоре Брусило

Профессиональную деятельность начал в 2002 году на должности главного консультанта Администрации Президента Украины.

С 2005 года занимал должности главного консультанта, заместителя заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2007 года — третий секретарь, второй секретарь Посольства Украины в Итальянской Республике.

С 2011 года — заместитель заведующего отделом Аппарата Верховной Рады Украины.

С 2012 по 2021 год — главный консультант, заведующий отделом, заместитель руководителя департамента, первый заместитель руководителя службы, руководитель Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины.

Указом Президента Украины от 17 марта 2021 года назначен заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

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