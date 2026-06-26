В Великобритании рассказали, повлияет ли смена правительства на поддержку Украины

В Великобритании подчеркнули, что это не изменит внешнеполитический курс страны.

Фото: Getty Images

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Заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми сообщил, что смена правительства Великобритании не повлияет на внешнеполитический курс страны, в частности на стабильную поддержку Украины. Об этом он заявил во время конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Он подчеркнул, что ни о каком изменении внешнеполитического курса речи не идет. По его словам, Лондон поддерживал Киев при всех предыдущих правительствах и безоговорочно продолжит делать это и в дальнейшем.

Великобритания также пообещала выделить дополнительные 290 млн фунтов стерлингов (около 340 млн евро). Эти средства будут направлены на восстановление Украины и укрепление ее энергетической безопасности.

Кроме того, страна обещает усиливать санкционное давление на российскую экономику.

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