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У Британії розповіли, чи вплине зміна уряду на підтримку України

20:05, 26 червня 2026
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У Британії підкреслили, що чи змінить зовнішньополітичний курс країни.
У Британії розповіли, чи вплине зміна уряду на підтримку України
Фото: Getty Images
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Заступник прем'єр-міністра Девід Леммі повідомив, що зміна уряду Великої Британії не вплине на зовнішньополітичний курс країни, зокрема щодо стабільної підтримки України. Про це він сказав під час конференції з питань відновлення України у Гданську

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Він підкреслив, що про жодну зміну зовнішньополітичного курсу не йдеться. За його словами, Лондон підтримував Київ за всіх попередніх урядів і беззаперечно продовжить робити це надалі.

Велика Британія також пообіцяла виділити додаткові 290 млн фунтів стерлінгів (близько 340 млн євро). Ці гроші спрямують на відбудову України та зміцнення її енергетичної безпеки.

Крім того, країна обіцяє посилювати санкційний тиск на російську економіку.

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Україна Велика Британія

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