Володимир Зеленський звільнив українських послів в Вʼєтнамі, Омані, Камбоджі та на Кіпрі

Ольгу Селих, Сергія Ніжинського та Олександра Гамана було звільнено з займаних посад.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський звільнив українських послів у деяких країнах. Глава держави підписав відповідні укази.

Указом №534/2026 Ольгу Селих було звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман.

Указом №535/2026 Сергія Ніжинського звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.

Указом №536/2026 звільнено Олександра Гамана з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.

Раніше Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Мальті та Сан-Марино за сумісництвом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.