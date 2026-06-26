  1. В Україні

Володимир Зеленський звільнив українських послів в Вʼєтнамі, Омані, Камбоджі та на Кіпрі

20:32, 26 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ольгу Селих, Сергія Ніжинського та Олександра Гамана було звільнено з займаних посад.
Володимир Зеленський звільнив українських послів в Вʼєтнамі, Омані, Камбоджі та на Кіпрі
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський звільнив українських послів у деяких країнах. Глава держави підписав відповідні укази.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Указом №534/2026 Ольгу Селих було звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман.

Указом №535/2026 Сергія Ніжинського звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.

Указом №536/2026 звільнено Олександра Гамана з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.

Раніше Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Мальті та Сан-Марино за сумісництвом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продати будинок стане простіше: Мін'юст виключив спірну норму з Порядку вчинення нотаріальних дій

Мін'юст виключив із Порядку вчинення нотаріальних дій підставу для відмови у посвідченні договорів щодо нерухомості.

Уряд оновив правила реєстрації авто і видачі водійських посвідчень — зміни

Кабмін змінює правила видачі водійських посвідчень і реєстрації авто: адміністративні процедури, пільги для постраждалих від війни та нові механізми перевірок.

Господарський суд Києва розглядає спір щодо вимог до «Сенс Банку» на суму, еквівалентну 1,75 млрд грн

Спроба агрохолдингу достроково стягнути кошти з державного «Сенс Банку» викликала дискусії через можливі бюджетні ризики та питання до процесуального розподілу справи в суді.

Мільярд гривень за «катування правосуддям»: Верховний Суд роз’яснив межі відповідальності суддів

Чому не можна подати позов проти суду за програну справу.

Податки для інвесторів можуть знизити до 5%: у Раді пропонують альтернативні стимули для вкладень в український бізнес

Законопроєкт передбачає знижену ставку ПДФО для окремих інвестиційних доходів та скасування обов’язку подавати декларацію для частини інвесторів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]