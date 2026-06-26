Владимир Зеленский уволил украинских послов во Вьетнаме, в Омане, Камбодже и на Кипре

Ольга Селих, Сергей Нижинский и Александр Гаман были уволены с занимаемых должностей.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Глава государства подписал соответствующие указы.

Указом №534/2026 Ольга Селих была уволена с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман.

Указом №535/2026 Сергей Нижинский уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр.

Указом №536/2026 Александр Гаман уволен с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа.

Ранее Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило послом на Мальте и в Сан-Марино по совместительству.

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