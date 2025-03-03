Дональд Трамп анонсировал большую ночь, когда он расскажет «все как есть»

Дональд Трамп заявил, что демократы специально манипулируют ситуацией вокруг Украины в своих целях, и он не отдал ни одного клочка украинской земли.

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Президент США Дональд Трамп обвинил представителей демократической партии в попытке манипулировать ситуацией вокруг Украины.

Напомним, после горячей дискуссии в Белом доме между Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским оппоненты Трампа начали активно распространять в соцсетях обвинения Трампа в попытках договориться с Украиной на невыгодных условиях.

3 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он расскажет "все как есть".

"Единственный президент, не отдавший ни одной части украинской земли путинской России, - это президент Дональд Дж. Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости радостно распространяют все, что они говорят", - написал Трамп.

Вскоре он добавил: "Завтрашняя ночь будет большой. Я скажу все, как есть".

Напомним, что в 2026 году в США состоится переизбрание части законодательного органа, где демократы надеются занять больше мест, чтобы влиять на политику Трампа.

Отметим, что во вторник, 4 марта, Президент Трамп выступит с речью на совместной сессии Конгресса, первой по возвращении в Белый дом. Очевидно, во время своего выступления он планирует затронуть и вопросы Украины.

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