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Як вказати грошове забезпечення військовослужбовця та що робити, якщо дані декларації не зберігаються – у НАЗК відповіли

15:37, 3 березня 2025
У НАЗК роз'яснили найпоширеніші питання, які надходили протягом тижня від громадян.
Як вказати грошове забезпечення військовослужбовця та що робити, якщо дані декларації не зберігаються – у НАЗК відповіли
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Під час кампанії декларування за 2024 рік контактний центр НАЗК щодня отримує десятки запитів щодо правильного заповнення документа.

Відтак, у НАЗК опублікували, найпоширеніші питання, які надходили протягом тижня:

  • як коректно зазначити джерело доходу,
  • як задекларувати грошове забезпечення військовослужбовця
  • що робити у разі некоректного збереження даних у системі.

Що має бути зазначено у полі «Джерело доходу»

У полі «Джерело доходу» розділу 11 «Доходи у тому числі подарунки» декларації зазначається інформація про те, від кого декларант або член його сім’ї отримав дохід – юридична або фізична особа.

Наприклад, джерелом доходу у вигляді заробітної плати є роботодавець – вказуємо його дані, а при продажу майна – покупця. 

Зазначити себе «джерелом доходу» в цьому полі декларант може лише у випадку, якщо він отримав дохід від власної підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець (ФОП).

Як правильно відобразити в декларації грошове забезпечення військовослужбовця

Під час внесення інформації про грошове забезпечення військовослужбовця до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки», слід:

  • у полі «Вид доходу» обрати «Інше»,
  • у полі «Зазначте, який саме» вказати «грошове забезпечення»,
  • у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати «Інша фізична або юридична особа»,
  • у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»,
  • у полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» обрати позначку «Не відомо»,
  • у полі «Найменування» вказати «військова служба».

Що робити, якщо внесена до декларації інформація не зберігається чи зберігається некоректно

Якщо внесена інформація не зберігається чи зберігається некоректно:

  • спробуйте видалити інформацію про об’єкт. Це робиться за допомогою кнопки «Видалити», яка позначена зображенням хрестика у стовпчику «Дії»;
  • або видалить інформацію з кроку за допомогою кнопки «Видалити дані цього кроку». Вона позначається зображенням кошика праворуч від назви кроку. Після цього варто натиснути на кнопку «Наступний розділ», зберегти чернетку накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та вийти з Реєстру декларацій.
  • поверніться до чернетки декларації та заповнити проблемний крок заново.

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