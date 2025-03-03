Як вказати грошове забезпечення військовослужбовця та що робити, якщо дані декларації не зберігаються – у НАЗК відповіли

Під час кампанії декларування за 2024 рік контактний центр НАЗК щодня отримує десятки запитів щодо правильного заповнення документа.
Відтак, у НАЗК опублікували, найпоширеніші питання, які надходили протягом тижня:
Що має бути зазначено у полі «Джерело доходу»
У полі «Джерело доходу» розділу 11 «Доходи у тому числі подарунки» декларації зазначається інформація про те, від кого декларант або член його сім’ї отримав дохід – юридична або фізична особа.
Наприклад, джерелом доходу у вигляді заробітної плати є роботодавець – вказуємо його дані, а при продажу майна – покупця.
Зазначити себе «джерелом доходу» в цьому полі декларант може лише у випадку, якщо він отримав дохід від власної підприємницької діяльності як фізична особа-підприємець (ФОП).
Як правильно відобразити в декларації грошове забезпечення військовослужбовця
Під час внесення інформації про грошове забезпечення військовослужбовця до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки», слід:
Що робити, якщо внесена до декларації інформація не зберігається чи зберігається некоректно
Якщо внесена інформація не зберігається чи зберігається некоректно:
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