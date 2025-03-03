Можно подать новую декларацию о доходах для получения налоговой скидки, если в поданной были обнаружены неучтенные суммы

Если физическое лицо обнаружило документально подтвержденные расходы, не учтенные в поданной декларации о доходах, оно может до 31 декабря представить новую отчетную декларацию для получения налоговой скидки.

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Налоговая служба в Запорожской области разъясняет, можно ли подать новую декларацию о доходах для получения налоговой скидки, если в поданной декларации были выявлены неучтенные суммы.

Согласно подпункту 166.1.1 пункта 166.1 статьи 166 Налогового кодекса Украины, плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на налоговую скидку по итогам отчетного налогового года.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм указываются плательщиком налога в налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах, которая подается до 31 декабря включительно года, следующего за отчетным налоговым годом (подпункт 166.1.2 пункта 166.1 статьи 166 НКУ).

Если плательщик налога не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по итогам отчетного налогового года, это право не переносится на последующие налоговые годы (подпункт 166.4.3 пункта 166.4 статьи 166 НКУ).

Таким образом, если плательщик налога – физическое лицо обнаружил документально подтвержденные суммы, которые не были учтены в поданной налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах, для реализации права на налоговую скидку он может подать Декларацию с типом «Новая отчетная» до 31 декабря включительно года, следующего за отчетным, поскольку право на налоговую скидку предоставляется только по итогам отчетного налогового года.

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