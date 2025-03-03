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1 марта истек «дедлайн» для возвращения из СЗЧ — в ряды обороны вернулись более 21 тысячи военнослужащих

16:00, 3 марта 2025
До 1 марта военнослужащие, ушедшие в СЗЧ впервые, могли вернуться на службу, избежав уголовной ответственности.
1 марта истек «дедлайн» для возвращения из СЗЧ — в ряды обороны вернулись более 21 тысячи военнослужащих
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1 марта 2025 года завершился срок освобождения от ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули воинскую часть или место службы, но добровольно вернулись в армию.

Государственное бюро расследований сообщает, что по состоянию на начало марта в ряды Сил обороны вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих.

Указывается, что больше всего военнослужащих вернулось в ВСУ, а также в Национальную гвардию и пограничную службу.

Как известно, была обеспечена четкая процедура возвращения военнослужащих. Они могли прибыть не только в свою часть, но и в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Национальной полиции. Министерство обороны также разрешило обращаться в одну из 17 определенных воинских частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии.

После прибытия в часть военнослужащий должен был подать рапорт о восстановлении на службе, что запускало четкий алгоритм дальнейших действий — от оформления документов до возобновления выплат.

После 1 марта 2025 года военнослужащие, которые самовольно покинули подразделение, также должны вернуться на службу, однако механизм их легализации в подразделении будет несколько другим.

Ранее в ГБР сообщали, что по прибытии в часть военнослужащий должен подать рапорт о возобновлении на службе. С этого момента запускается определенный алгоритм, регламентирующий все последующие этапы возобновления – от оформления документов до возобновления выплат. Также, как отмечалось в ГБР, рапорт можно подать в приложении Армия+.

Добавим, что военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности.

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ВСУ военные армия военнослужащие СЗЧ

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