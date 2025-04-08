Возвращение после СЗЧ или дезертирства — алгоритм действий для военнослужащих

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 марта завершился срок освобождения от ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули военную часть или место службы, но добровольно вернулись в войска.
Сухопутные войска ВС Украины разъяснили обновленный алгоритм действий для военнослужащих, который вступил в силу с 1 марта 2025 года.
Если самовольное оставление части до 3 дней:
▪️ Уголовное производство не возбуждается;
▪️ Военнослужащий может вернуться в часть, которую покинул;
▪️ При возвращении восстанавливаются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.
Если СЗЧ более 3 дней
Совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу:
▪️ Возбуждается уголовное производство;
▪️ Военнослужащий лично обращается через приложение Армия+ к командиру (начальнику) военной части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;
▪️ Военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ДБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;
▪️ В суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, и принимается соответствующее решение;
▪️ Военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.
Если совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу
▪️ Возбуждается уголовное производство;
▪️ Военнослужащий разыскивается и задерживается;
▪️ Военнослужащему выбирается мера пресечения;
▪️ По отношению к нему направляется в суд обвинительный акт;
▪️ Судом выносится приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).
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