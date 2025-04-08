Практика судов
  1. В Украине

Возвращение после СЗЧ или дезертирства — алгоритм действий для военнослужащих

16:07, 8 апреля 2025
Для военнослужащих разъяснили алгоритм действий по возвращению после самовольного оставления части или дезертирства.
Возвращение после СЗЧ или дезертирства — алгоритм действий для военнослужащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 марта завершился срок освобождения от ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули военную часть или место службы, но добровольно вернулись в войска.

Сухопутные войска ВС Украины разъяснили обновленный алгоритм действий для военнослужащих, который вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Если самовольное оставление части до 3 дней:

▪️ Уголовное производство не возбуждается;

▪️ Военнослужащий может вернуться в часть, которую покинул;

▪️ При возвращении восстанавливаются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Если СЗЧ более 3 дней

Совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу:

▪️ Возбуждается уголовное производство;

▪️ Военнослужащий лично обращается через приложение Армия+ к командиру (начальнику) военной части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;

▪️ Военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ДБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;

▪️ В суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, и принимается соответствующее решение;

▪️ Военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу

▪️ Возбуждается уголовное производство;

▪️ Военнослужащий разыскивается и задерживается;

▪️ Военнослужащему выбирается мера пресечения;

▪️ По отношению к нему направляется в суд обвинительный акт;

▪️ Судом выносится приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити

Правительство назначило руководителем агентства ПлейСити, которое будет заниматься вопросами азартных игр и лотерей, бывшего члена КРАИЛ Геннадия Новикова.

Вероника Крейденкова больше не в Общественном совете добропорядочности — что известно

За 2024 год координатор Общественного совета добропорядочности заработала почти $31 тыс.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова