Возвращение после СЗЧ или дезертирства — алгоритм действий для военнослужащих

Для военнослужащих разъяснили алгоритм действий по возвращению после самовольного оставления части или дезертирства.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 марта завершился срок освобождения от ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули военную часть или место службы, но добровольно вернулись в войска.

Сухопутные войска ВС Украины разъяснили обновленный алгоритм действий для военнослужащих, который вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Если самовольное оставление части до 3 дней:

▪️ Уголовное производство не возбуждается;

▪️ Военнослужащий может вернуться в часть, которую покинул;

▪️ При возвращении восстанавливаются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Если СЗЧ более 3 дней

Совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу:

▪️ Возбуждается уголовное производство;

▪️ Военнослужащий лично обращается через приложение Армия+ к командиру (начальнику) военной части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;

▪️ Военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ДБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;

▪️ В суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, и принимается соответствующее решение;

▪️ Военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу

▪️ Возбуждается уголовное производство;

▪️ Военнослужащий разыскивается и задерживается;

▪️ Военнослужащему выбирается мера пресечения;

▪️ По отношению к нему направляется в суд обвинительный акт;

▪️ Судом выносится приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

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