Климатологи назвали март в Европе одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Средняя температура над европейским континентом в марте 2025 года составила 6,03°C, что на 2,41°C выше среднего показателя 1991-2020 годов в марте.

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Первый месяц весны стал одним из самых теплых мартов на европейском континенте за всю историю наблюдений.

Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе Европейского климатического агентства Copernicus (C3S).

«Март 2025 года был самым теплым мартом для Европы, что еще раз подчеркивает, что температуры продолжают бить рекорды. Это также был месяц с контрастными экстремальными осадками по всей Европе: в многих регионах март был самым сухим за всю историю наблюдений, а в других — самым влажным мартом за последние 47 лет», — сказала стратегическая руководительница Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, который управляет службой C3S, Саманта Берджесс.

В частности, как указывается, средняя температура над европейским континентом в марте 2025 года составила 6,03°C, что на 2,41°C выше среднего показателя 1991-2020 годов в марте, что делает этот март самым теплым в Европе.

За пределами Европы температура была самой высокой по сравнению с обычным уровнем в значительных частях Арктики, в частности, над Канадским архипелагом и Бауффиновой бухтой. Она также была выше среднего в Соединенных Штатах, Мексике, частях Азии и Австралии.

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