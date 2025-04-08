Олена Шуляк объявила о планах детенизации рынка аренды жилья

По словам Шуляк, люди не хотят показывать свои доходы от предоставления жилья в аренду, ведь арендодатель должен заплатить 23% от суммы аренды.

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В парламенте и профильных министерствах продолжаются консультации по снижению налогов на рынке аренды жилья для его детенизации. Ведь после того как был запущен проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья, статистика показала, что арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПО.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олена Шуляк.

По ее словам, главная причина медленного внедрения субсидий — отсутствие реформ на рынке арендных отношений в сфере жилья.

«Люди не хотят показывать свои доходы от предоставления жилья в аренду, потому что это 18% налога на доходы физических лиц и 5% военный сбор. То есть арендодатель должен заплатить 23% от суммы аренды. В то же время государство не может по-другому предоставлять субсидию, нужно зарегистрировать официальный договор», — пояснила глава профильного парламентского комитета.

Шуляк сообщила, что сегодня в парламенте ведется активная дискуссия с привлечением профильных министерств и экспертного сообщества, чтобы найти баланс между наполнением бюджета и стимулированием развития рынка аренды жилья.

К разработке возможных изменений привлечены представители Комитета налоговой политики, представители профессионального сообщества и международных организаций, которые помогают формировать жилищную политику. Главный вопрос — снижение налогов для арендодателей.

«Это поможет вывести из тени рынок арендного жилья. От этого выиграют арендодатели, потому что у них будут официальные договоры и доходы, а с этим намного проще жить. А также выиграет государство, ведь оно получит налоговые поступления для реализации различных программ», — резюмировала Олена Шуляк.

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